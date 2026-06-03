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Весенняя посевная кампания на Дону выполнена на 90%

Аграрии Ростовской области завершают посевную кампанию яровых культур. К настоящему времени засеяно 1,77 млн га, что составляет более 90% от плана при весенней задаче в 1,9 млн га. Об этом сообщили в правительстве региона.

Источник: Коммерсантъ

Аграрии Ростовской области завершают посевную кампанию яровых культур. К настоящему времени засеяно 1,77 млн га, что составляет более 90% от плана при весенней задаче в 1,9 млн га. Об этом сообщили в правительстве региона.

Общая посевная площадь в 2026 году сохранена на уровне 4,9 млн га. Ранние зерновые составляют 90% процентов, поздние зерновые — 85%, технические культуры — 92%, картофель и овощи — 85%, сев кормовых культур практически завершен. Озимыми культурами засеяно 2,8 млн га. Подкормка минеральными удобрениями проведена на 93% процентах площади озимого клина.

Для поддержки аграриев в период весенних полевых работ им уже выдано 5,9 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов и более 3,2 млрд руб. государственной поддержки по разным направлениям.