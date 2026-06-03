Фестиваль еды «За одним столом» пройдет в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде

С 12 по 14 июня в нижегородском парке «Швейцария» состоится первый гастрономический фестиваль «За одним столом» (0+), где будут представлены разные кухни народов России. Проект реализуется при поддержке администрации Нижнего Новгорода, совместно с Ассоциацией рестораторов Нижегородской области.
Идею о проведении гастрофестиваля изначально предложил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. По его задумке, флагманский проект объединяет все многообразие и особенности столицы Приволжья. Проект дает возможность познакомиться с культурным наследием и по-новому открыть для себя российскую культуру и традиции.
Главной особенностью фестиваля станет 100-метровый гастрономический стол, который накроют ведущие рестораны города. Гости смогут отведать блюда русской, татарской, чувашской, абхазской, сербской, кавказской и других кухонь. Также будут представлены современные гастрономические проекты Нижнего Новгорода.
Ожидается, что за три дня фестиваль посетят более 100 тысяч человек. Площадка будет разделена на несколько зон, среди них — 30 гастрономических домиков, 10 фермерских домиков, фудтраки и отдельная кулинарная сцена. Кроме того, на фестивале пройдут активности для детей, турниры по футболу, баскетболу и теннису, парад национальностей и федеральный забег для 800 участников.
Вход на фестиваль свободный.
Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали программу фестиваля «Столица закатов» в первые летние выходные.