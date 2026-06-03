Фестиваль еды «За одним столом» пройдет в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде

Ожидается, что за три дня фестиваль посетят более 100 тысяч человек. Площадка будет разделена на несколько зон, среди них — 30 гастрономических домиков, 10 фермерских домиков, фудтраки и отдельная кулинарная сцена. Кроме того, на фестивале пройдут активности для детей, турниры по футболу, баскетболу и теннису, парад национальностей и федеральный забег для 800 участников.