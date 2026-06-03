Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Городецкого округа Мудров высказался о замеченном над плотиной БПЛА

Глава муниципалитета призвал жителей взвешенно подходить к формулировкам при обсуждении подобных ситуаций, чтобы избежать неверного толкования слов.

В Городецком округе, по сообщению главы муниципалитета Александра Мудрова, предположительно заметили беспилотник над плотиной. Информацию о появлении летательного аппарата главе передали в частной беседе. Александр Мудров прокомментировал ситуацию.

По словам Мудрова, аппарат не нанёс никакого ущерба и вскоре исчез из зоны видимости. Глава округа подчеркнул, что причин для беспокойства нет: за обстановкой в небе непрерывно следят профильные службы и военные.

Мудров также отметил, что регулярно получает сообщения обо всех случаях обнаружения неопознанных летающих объектов. В разговоре он поделился личным наблюдением: порой сложно с ходу отличить пролетающий беспилотник от птицы — ему самому случалось ошибочно принимать одно за другое.

В завершение глава муниципалитета призвал жителей взвешенно подходить к формулировкам при обсуждении подобных ситуаций, чтобы избежать неверного толкования слов. Отдельно он обратил внимание на то, что пожилые люди особенно восприимчивы к тревожным новостям.

Ранее новые испытания беспилотников-курьеров начали проводить в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше