Глава Городецкого округа Мудров высказался о замеченном над плотиной БПЛА

В Городецком округе, по сообщению главы муниципалитета Александра Мудрова, предположительно заметили беспилотник над плотиной. Информацию о появлении летательного аппарата главе передали в частной беседе. Александр Мудров прокомментировал ситуацию.
По словам Мудрова, аппарат не нанёс никакого ущерба и вскоре исчез из зоны видимости. Глава округа подчеркнул, что причин для беспокойства нет: за обстановкой в небе непрерывно следят профильные службы и военные.
Мудров также отметил, что регулярно получает сообщения обо всех случаях обнаружения неопознанных летающих объектов. В разговоре он поделился личным наблюдением: порой сложно с ходу отличить пролетающий беспилотник от птицы — ему самому случалось ошибочно принимать одно за другое.
В завершение глава муниципалитета призвал жителей взвешенно подходить к формулировкам при обсуждении подобных ситуаций, чтобы избежать неверного толкования слов. Отдельно он обратил внимание на то, что пожилые люди особенно восприимчивы к тревожным новостям.
Ранее новые испытания беспилотников-курьеров начали проводить в Нижнем Новгороде.