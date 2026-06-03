Крым хотят сделать первым «электромобильным» регионом России

В частности, планируется до 2028 года увеличить объемы выпуска электромобилей и другой электротранспортной техники, снизить зависимость от импортных комплектующих, доведя долю отечественных до 85%, ежегодно разрабатывать не менее двух новых моделей электротранспорта (или технологий), вовлечь в кластер не менее 5 новых компаний.