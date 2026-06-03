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Крым хотят сделать первым «электромобильным» регионом России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости Крым. В Крыму утвердили стратегию развития регионального кластера «Производство локального электротранспорта» на 2026−2028 годы. Соответствующее распоряжение Совета министров РК размещено на официальном сайте крымского правительства.

Источник: РИА "Новости"

Цель стратегии — формирование в Крыму конкурентоспособного и инновационного кластера по производству и эксплуатации локального электротранспорта, который обеспечил бы регион современными экологически чистыми транспортными решениями и способствующего технологической независимости России.

«Кластер стремится сделать Республику Крым первым “электромобильным” регионом страны, демонстрируя успешный пример перехода к электротранспорту и локализации передовых технологий», — отмечается в документе.

В частности, планируется до 2028 года увеличить объемы выпуска электромобилей и другой электротранспортной техники, снизить зависимость от импортных комплектующих, доведя долю отечественных до 85%, ежегодно разрабатывать не менее двух новых моделей электротранспорта (или технологий), вовлечь в кластер не менее 5 новых компаний.

«К 2028 году планируется достижение совокупной годовой выручки участников кластера в размере не менее 640,0 млн рублей, что ориентировочно превысит показатель 2024 года на 20%», — указано в документе.

Продвигать кластер крымского электротранспорта планируют через выставки, форумы, СМИ, в том числе под товарным знаком «Сделано в Крыму». В долгосрочной перспективе ожидается значительное увеличение доли электротранспорта на крымских дорогах.

Распоряжение принято в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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