Нижегородские власти подготовили льготы для строительства деловых центров

В ней отмечается, что сейчас в Нижнем Новгороде наблюдается дефицит предложения офисной недвижимости. Обеспеченность качественными офисными площадями класса «А» и «B» составляет 228−229 кв. м на тысячу человек. Это существенно ниже, чем в других мегаполисах. Например, в Москве показатель составляет 1,5 тыс. кв. м на тысячу человек, говорится в документе.