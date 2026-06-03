Энергетики рассказали, сколько домов в Балтийском округе ещё ждут газ

К началу лета природным газом обеспечили 2 345 домов: 2 306 многоквартирных и 39 индивидуальных. Всего за год показатель планируют довести до 12 тысяч. В конце мая к сетям присоединили ещё две многоэтажки на проспекте Ленина — новыми абонентами стали жильцы более 200 квартир.