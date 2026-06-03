63 человека пострадали после налета БПЛА Ирана на аэропорт Кувейта

«Травмы включают в себя тяжелые и множественные повреждения, в том числе переломы, черепно-мозговые травмы, внутримозговые кровоизлияния, полученные в результате взрывов», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».
Ранее работа аэропорта была экстренно остановлена. Управление гражданской авиации Кувейта заявило об ограничении рейсов сразу после атаки БПЛА. Прием и отправка воздушных судов теперь производятся из других аэропортов.
Как отметили в Министерстве обороны Кувейта, ночной удар нанес серьезный ущерб зданиям аэропорта. Здания получили значительные повреждения. По данным СМИ, пострадавший терминал только в понедельник возобновил прием пассажиров после предыдущей атаки, произошедшей в конце февраля.