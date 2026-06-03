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63 человека пострадали после налета БПЛА Ирана на аэропорт Кувейта

По меньшей мере 63 человека пострадали в результате удара иранских беспилотников по международному аэропорту Кувейта. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. Среди раненых — сотрудники воздушной гавани и пассажиры.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Травмы включают в себя тяжелые и множественные повреждения, в том числе переломы, черепно-мозговые травмы, внутримозговые кровоизлияния, полученные в результате взрывов», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Ранее работа аэропорта была экстренно остановлена. Управление гражданской авиации Кувейта заявило об ограничении рейсов сразу после атаки БПЛА. Прием и отправка воздушных судов теперь производятся из других аэропортов.

Как отметили в Министерстве обороны Кувейта, ночной удар нанес серьезный ущерб зданиям аэропорта. Здания получили значительные повреждения. По данным СМИ, пострадавший терминал только в понедельник возобновил прием пассажиров после предыдущей атаки, произошедшей в конце февраля.

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