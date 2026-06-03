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На предварительное голосование Единой России поступило 22 тыс. заявлений

Избирателями стали более 10 млн жителей страны.

Источник: Нижегородская правда

«Единая Россия» провела всенародное предварительное голосование по формированию списков кандидатов на выборы-2026. Избирателями стали более 10 млн жителей страны.

На предварительное голосование поступило 22 тыс заявок от кандидатов, из которых 1300 — от участников СВО. 480 бойцов спецоперации вошли в число победителей.

«Это хороший результат. И лучшее доказательство того, что люди в целом доверяют нашим товарищам— тем, кто является ветераном, кто участвовал в СВО. Президент неоднократно говорил о том, как важно помогать им найти себя уже в новой жизни, а управление и государственное управление, это, безусловно, самое важное, что может быть в смысле применения сил этих людей. Ветераны специальной операции проявили себя и в ходе общения с гражданами. Надеюсь, все они ориентированы на практические результаты», — акцентировал внимание Дмитрий Медведев.

Среди кандидатов отмечен высокий уровень конкуренции. Конкурс на место в Госдуме составил почти 12 человек, на региональных выборах — 7 человек на место.

«ЕР руководствуется принципом — всё решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, её готовность работать в интересах миллионов людей», — отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования является обязательным для всех кандидатов от ЕР.

В Нижегородской области в предварительном голосовании ЕР приняли участие более 150 тысяч человек.

В настоящее время также продолжается сбор предложений в новую Народную программу ЕР. Поступило более 1,5 млн инициатив от жителей страны. Люди видят реальные результаты работы предыдущей программы и готовы принимать участие в формирование нового документа партии.

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