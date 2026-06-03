ОПГ два месяца охотилась на прохожих и наркоманов ради наживы

Третий эпизод стал самым массовым. Конец января, вечер, снова Чернореченское шоссе. Группа заметила троих прохожих — К., И. и Г. — и пошла на сближение. На этот раз в руках у нападавших был гаечный ключ, и они пустили его в ход без колебаний. Били по ногам, в грудь, добавляли кулаками по лицу и туловищу. Требовали десять тысяч рублей — и, только убедившись, что у жертв действительно нет денег, ушли. Не из жалости, а потому что взять было нечего.