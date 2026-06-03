Как в 90-е. ОПГ два месяца охотилась на прохожих и наркоманов ради наживы

Они называли себя «Березовские музыканты» и ставили на заставку мессенджера аббревиатуру «ОПГ» — честно, без прикрас, будто гордясь тем, чем занимаются. По ночам эта группа выезжала на охоту: высматривала на улицах Хабаровска тех, кто не сможет дать отпор, избивала, отбирала телефоны, требовала пароли от банковских приложений и снимала всё, до чего могла дотянуться. Железнодорожный районный суд Хабаровска поставил точку в деле двух участников этой банды, и приговор оказался суровым. Подробности — в материале hab.aif.ru.
Группа с говорящим названием.
Организованная группа действовала по чёткой схеме. Сначала — выбор жертвы. В приоритете были люди, употребляющие наркотики: их состояние не позволяло оказать серьёзного сопротивления, а при себе у них часто имелись телефоны с доступом к банковским приложениям. Затем в дело вступали исполнители: избивали, подавляли волю, требовали деньги, забирали технику и выпытывали пароли.
Роль Т. в этой схеме была особой. Она сидела за рулём и обеспечивала мобильность всей группы — подвозила, увозила, страховала. Для координации создала в мессенджере чат с названием «Березовские музыканты», а на заставку поставила «ОПГ» — три буквы, которые не нуждаются в расшифровке. С. был исполнителем — одним из тех, кто выходил из машины и шёл к очередной жертве.
Первое преступление, которое удалось доказать следствию, произошло в декабре 2024 года на Чернореченском шоссе. Нападавшие избили мужчину так, что тот получил вред здоровью средней тяжести с длительным расстройством. Забрали телефон, выпытали пароль, зашли в банковское приложение и перевели семь тысяч рублей на счёт одного из участников группы. Семь тысяч — такова цена, за которую человека сделали инвалидом на несколько недель.
«Денег нет — мы уходим».
Второй эпизод случился в январе 2025 года в районе питомника имени Лукашева. Потерпевшему не повезло: наличных при нём не оказалось, банковские счета были пусты. Тогда нападавшие просто вырвали у него из рук сотовый телефон Samsung Galaxy A54 стоимостью почти 38 тысяч рублей, а перед этим избили — удары кулаком в лицо и грудную клетку подавили всякую волю к сопротивлению.
Третий эпизод стал самым массовым. Конец января, вечер, снова Чернореченское шоссе. Группа заметила троих прохожих — К., И. и Г. — и пошла на сближение. На этот раз в руках у нападавших был гаечный ключ, и они пустили его в ход без колебаний. Били по ногам, в грудь, добавляли кулаками по лицу и туловищу. Требовали десять тысяч рублей — и, только убедившись, что у жертв действительно нет денег, ушли. Не из жалости, а потому что взять было нечего.
Эти три эпизода легли в основу обвинения. Другие участники группы пока проходят по выделенным в отдельное производство делам, и не исключено, что список преступлений, которые им вменят, окажется длиннее.
Строгий режим и восемь с половиной лет.
Судья Железнодорожного районного суда по заслугам оценил роль каждого группировщика. С., исполнитель, получил пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Т., водитель и организатор чата, — восемь лет шесть месяцев колонии общего режима. Обоих взяли под стражу прямо в зале суда, и это тот случай, когда прощание с волей выглядело заслуженным. «Березовские музыканты» сыграли свою последнюю мелодию — и она оказалась похоронным маршем для их свободы.