Ярмарка вакансий для подростков прошла в дагестанском Кизилюрте

Территориальный центр занятости города Кизилюрта организовал ярмарку вакансий для подростков «Летняя занятость». Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации главы Дагестана.
Участниками мероприятия стали учащиеся городских школ, представители бизнеса, готовые предоставить рабочие места подросткам, а также представители комиссии по делам несовершеннолетних администрации Кизилюртовского района. Юным соискателям дали разъяснения об услугах службы занятости для несовершеннолетних, порядке оформления на временную работу и правах несовершеннолетних сотрудников.
По итогам ярмарки четверо подростков изъявили желание трудоустроиться в свободное от учебы время. Все они будут направлены на временные рабочие места в летний период.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.