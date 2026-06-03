Сергею Натарову продлили группу инвалидности еще на год

12 мая состоялось заседание комиссии бюро МСЭ Красноярска, на которой действующему заместителю председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергею Натарову продлили ранее присвоенную III группу инвалидности.
Согласно заключению врачей учреждений ФСИН России и государственных больниц, у Сергея Натарова имеется как минимум 5 заболеваний, препятствующих, согласно законодательству, нахождению под стражей.
«При этом наличие ряда тяжелых заболеваний никак не повлияло на вынесение необоснованного и незаконного приговора судьей Кировского районного суда г. Красноярска Ю. Резниковым и назначение практически максимального наказания 14 лет из 15 возможных, без учета смягчающих обстоятельств», — заявил адвокат Александр Хропот.
По его словам, все эти доводы будут представлены в судах вышестоящих инстанций при рассмотрении апелляционной жалобы защиты Сергея Натарова на приговор по уголовному делу.