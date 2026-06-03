Сергею Натарову продлили группу инвалидности еще на год

«При этом наличие ряда тяжелых заболеваний никак не повлияло на вынесение необоснованного и незаконного приговора судьей Кировского районного суда г. Красноярска Ю. Резниковым и назначение практически максимального наказания 14 лет из 15 возможных, без учета смягчающих обстоятельств», — заявил адвокат Александр Хропот.