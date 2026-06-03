Водолазы МЧС подняли со дна моря 11 тысяч боеприпасов с немецкой баржи

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Водолазы сводного отряда МЧС России подняли со дна моря в Балтийске Калининградской области почти 11 тысяч боеприпасов с затонувшей в годы Великой Отечественной войны немецкой баржи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
У берегов Балтийска на глубине 17 метров покоится немецкая баржа, затопленная в 1945 году. Обнаруженное спустя десятилетия судно раскололось на две части, а его останки и прилегающий участок морского дна до сих пор хранят опасный груз — тысячи боеприпасов, оставшихся со времен войны.
«На данный момент работы продолжаются: на сегодняшний день со дна Балтийского моря уже поднято 10,7 тысячи взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что очистка акватории в Балтийске ведется уже седьмой год. За прошлый сезон водолазы МЧС РФ подняли на поверхность и передали для уничтожения свыше 21,5 тысячи взрывоопасных предметов.
В состав сводного отряда водолазов входят специалисты различных подразделений МЧС России. Водолазы центра «Лидер» обследуют морское дно, обнаруживают и поднимают опасные находки на поверхность. Сотрудники поисково-спасательного отряда обеспечивают техническое сопровождение операции и работу водолазного оборудования.
«Поднятые со дна боеприпасы спасатели МЧС доставляют на берег и передают инженерным подразделениям министерства обороны РФ. После этого опасный груз вывозится на специализированный полигон и уничтожается. Безопасность в районе проведения работ обеспечивают инспекторы центра ГИМС МЧС по Калининградской области, которые следят за тем, чтобы в зону разминирования не заходили гражданские суда», — заключает ведомство.