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Около трассы М-4 в Ростовской области создадут новые кемпинги и гостиницы

62 млн рублей направят на развитие туристской инфраструктуры вдоль М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Ростовской области на развитие некапитальных туробъектов вдоль трассы М-4 «Дон» потратят 62,4 млн рублей. Средства поступят в рамках по нацпроекта, сообщают донские власти.

Для автотуристов в регионе планируют расширить номерной фонд, для этого обновят уже действующие гостиницы и создадут новые кемпинги.

— Необходимо использовать максимум возможностей, чтобы трансформировать транзитный поток машин в туристический трафик. Одним из эффективных инструментов является господдержка малого и среднего бизнеса, — прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

В 2025 году на Дону поддержали семь инвестпроектов вблизи М-4 на общую сумму 78 млн рублей. В частности, речь идет о двух кемпингах в Азовском районе и одном кемпинге в Каменском районе. Тажке возвели информационный центр с кофейней, спортивный и познавательно-развлекательный комплекс, точку общепита.

Кроме того, в прошлом году господдержку получили 27 инициативных проектов донского турбизнеса. Обновления провели в глэмпингах и на базах отдыха. Также на Павло-Очаковской косе в Азовском районе продолжается благоустройство пляжа «Волна», там уже установили теневые зонты и лавочки, работает летнее кафе.

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