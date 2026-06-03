Около трассы М-4 в Ростовской области создадут новые кемпинги и гостиницы

В 2025 году на Дону поддержали семь инвестпроектов вблизи М-4 на общую сумму 78 млн рублей. В частности, речь идет о двух кемпингах в Азовском районе и одном кемпинге в Каменском районе. Тажке возвели информационный центр с кофейней, спортивный и познавательно-развлекательный комплекс, точку общепита.