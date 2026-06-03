«Ростелеком» запустил новый дата-центр в Ростове-на-Дону

«Для нас было важно найти площадку дата-центра в Ростове-на-Дону, отвечающую самым строгим требованиям по надежности и безопасности, и запустить ее в установленные сроки. Компания “Ростелеком” предложила нам инновационное техническое решение, позволяющее разместить наше оборудование “под ключ” и не отвлекаться на непрофильные задачи по его обслуживанию. Мы надеемся, что стабильная работа новой инфраструктуры обеспечит уверенный рост трафика и абонентской базы».