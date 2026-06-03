Нововоронежцам вручили награды главной премии признания атомной отрасли

«Я не ожидал, что попаду в число финалистов премии “Человек года Росатома”. Поверил, только когда увидел перед собой пригласительные билеты на церемонию. Я работаю на АЭС чуть больше 2 лет, а мое имя уже вошло в тройку лучших работников нашего дивизиона. Отдельное спасибо хочется сказать своей родной АЭС и турбинному цеху № 6. Руководство дает возможность работать, расти, развиваться, поощряет все мои инициативы», — сказал Георгий Башкиров.