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Нововоронежцам вручили награды главной премии признания атомной отрасли

Награда вручается за значительный вклад в развитие «Росатома», обеспечение надежной генерации и безопасности инфраструктуры.

Источник: АиФ Воронеж

2 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер (г. Москва) прошла церемония награждения победителей XIII отраслевой программы признания «Человек года Росатома» по итогам 2025 года.

В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель Наблюдательного Совета Госкорпорации Сергей Кириенко. Определение победителей проходило в 60 номинациях.

В специальной номинации «Эффективность» первое место заняла команда главных инженеров российских АЭС, в состав которой вошел и главный инженер НВ АЭС Олег Романенко. В 2025 году атомные станции России достигли рекордного коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) — свыше 87%, это один из лучших показателей среди мировых операторов атомной генерации. Отметим, что Олег Романенко вышел в финал премии уже третий раз.

Специальный приз председателя Наблюдательного совета получила команда Электроэнергетического дивизиона «Эксплуатация АЭС в условиях КТО и СВО». В составе команды дивизиона — заместитель начальника службы безопасности Алексей Бобин, для которого это второй финал премии: в 2020 году он уже брал 3 место в номинации «Защита гостайны и информации. Физзащита и защита активов».

Второе место в номинации «Оперативный персонал» занял машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха № 6 Георгий Башкиров. Он сочетает безаварийную эксплуатацию с активной научной, преподавательской и общественной деятельностью.

«Я не ожидал, что попаду в число финалистов премии “Человек года Росатома”. Поверил, только когда увидел перед собой пригласительные билеты на церемонию. Я работаю на АЭС чуть больше 2 лет, а мое имя уже вошло в тройку лучших работников нашего дивизиона. Отдельное спасибо хочется сказать своей родной АЭС и турбинному цеху № 6. Руководство дает возможность работать, расти, развиваться, поощряет все мои инициативы», — сказал Георгий Башкиров.

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