Беглов рассказал о стратегии развития «Ленфильма» до 2030 года

Как отметил Беглов, в рамках развития киностудии важно «с первых же шагов» формировать устойчивую систему производства фильмов, отражающих культурные, исторические и патриотические ценности России. Одновременно «Ленфильм» станет и культурно-выставочным центром для организации экспозиций патриотической направленности, а также тематических кинопоказов и кинофестивалей.