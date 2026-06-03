Беглов рассказал о стратегии развития «Ленфильма» до 2030 года

«Мы представили стратегию развития киностудии до 2030 года. Чтобы восстановить статус ведущего центра национального кинематографа, необходимо обеспечить на “Ленфильме” полный цикл кинопроизводства, от создания сценариев до постпродакшна», — сказал он.
Как отметил Беглов, в рамках развития киностудии важно «с первых же шагов» формировать устойчивую систему производства фильмов, отражающих культурные, исторические и патриотические ценности России. Одновременно «Ленфильм» станет и культурно-выставочным центром для организации экспозиций патриотической направленности, а также тематических кинопоказов и кинофестивалей.
«Другая обязательная составляющая стратегии — образовательное направление. Мы видим “Ленфильм” городской, а затем общероссийской и международной платформой для поддержки талантливых дебютантов», — отметил губернатор.
Он признался, что городские власти рассчитывают вернуть киностудии роль традиционной точки притяжения для всей кинематографической отрасли.
По словам Беглова, превращение «Ленфильма» в современный центр кинопроизводства полного цикла будет сопровождаться комплексной модернизацией и расширением технической базы.
«Такой план разработан, он охватывает всю инфраструктуру “Ленфильма”, от центральных павильонов и административных зданий до производственных площадок в Ленинградской области», — отметил Беглов.
Он добавил, что в настоящее время власти Петербурга совместно с Минкультуры РФ реализуют и план финансового оздоровления киностудии.
История киностудии насчитывает больше 100 лет. Здесь прошел первый в стране кинопоказ, работали великие режиссеры и актеры.
В их числе такие картины, как «Чапаев», «Небесный тихоход», «Золушка», «Петр Первый», «Гамлет», «Собачье сердце».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.