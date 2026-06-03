Четыре вакансии на должности судей открыли в Воронежской области

Четыре вакантные судейские должности появились в Воронежской области. Соответствующее объявление опубликовали на сайте квалификационной коллегии судей региона в среду, 3 июня.
В частности, требуется судья Коминтерновского районного суда Воронежа, а также трое судей Советского районного суда в облцентре.
Заявления и документы принимают с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 в здании облсуда на улице Орджоникидзе, 41. Подать их можно до 2 июля 2026 года включительно.