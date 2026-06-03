СК завел уголовные дела из-за нападения собак на детей в Выксе и Шахунье

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовные дела после нападения собак на детей в Выксе и Шахунье. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления.
Подробности инцидентов не уточняются. Отмечается, что дети получили различные травмы. Информацию о нападениях следователи узнали в ходе проверки сообщений СМИ.
Завести дела поручил руководитель регионального СК Айрат Ахметшин. На данный момент сотрудники управления устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, собака сорвалась с цепи и напала на восьмилетнего школьника в Кулебаках. Пес покусал ребенка и сорвал с него одежду.