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СК завел уголовные дела из-за нападения собак на детей в Выксе и Шахунье

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовные дела после нападения собак на детей в Выксе и Шахунье.

Источник: Живем в Нижнем

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовные дела после нападения собак на детей в Выксе и Шахунье. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления.

Подробности инцидентов не уточняются. Отмечается, что дети получили различные травмы. Информацию о нападениях следователи узнали в ходе проверки сообщений СМИ.

Завести дела поручил руководитель регионального СК Айрат Ахметшин. На данный момент сотрудники управления устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, собака сорвалась с цепи и напала на восьмилетнего школьника в Кулебаках. Пес покусал ребенка и сорвал с него одежду.