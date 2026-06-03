Под символом Берегини: «Купалье» в Александрии пройдет 11 июля

В том числе, гости праздника смогут посетить масштабный выставочный проект «Анталогія жаночай прыгажосці: ад традыцый да сучаснасці», посвященный Году белорусской женщины. Они увидят традиционные костюмы и рушники из музейных коллекций со всех уголков Могилевской области, а также смогут ознакомиться с особенностями народного орнамента и с тем, как менялись представления о женской красоте с течением времени.