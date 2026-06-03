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Под символом Берегини: «Купалье» в Александрии пройдет 11 июля

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в агрогородке Александрия, на родине президента Беларуси Александра Лукашенко, в этом году состоится 11—12 июля, а его символом станет Берегиня, сообщает Telegram-канал «Купалье».

Источник: Sputnik.by

Поясняется, что Берегиня является славянским мифологическим образом, который воплощает в себе женское начало. Берегиня защищает от болезней, темных сил и стихий и имеет магическую силу природы в купальскую ночь.

«Уже скоро гостей ждут концерты, ремесленные подворья, ярмарки, народные обряды и та самая атмосфера большого летнего праздника, за которую Александрию любят далеко за пределами Беларуси», — говорится в сообщении.

В том числе, гости праздника смогут посетить масштабный выставочный проект «Анталогія жаночай прыгажосці: ад традыцый да сучаснасці», посвященный Году белорусской женщины. Они увидят традиционные костюмы и рушники из музейных коллекций со всех уголков Могилевской области, а также смогут ознакомиться с особенностями народного орнамента и с тем, как менялись представления о женской красоте с течением времени.

Дополнят экспозицию фотоработы, демонстрация реконструированных белорусских народных костюмов и археологические находки — древние женские украшения, отметили организаторы.

Выставка-ярмарка ремесленников Беларуси и России

Кроме того, 11 июля на «Купалье» откроется выставка-ярмарка народного творчества с символичным названием «Пад пакровам купальскай Берагіні».

«Мастера из Беларуси и регионов России представят свои работы, традиционные ремесла, предметы декоративно-прикладного искусства и культурные традиции своих регионов», — проинформировал Telegram-канал.

Особое место на выставке-ярмарке займет образ «Купальскай Берагіні» — символа женской мудрости, семейных ценностей и связи поколений, добавили организаторы.

«Каждый регион Беларуси представит собственное воплощение этого образа», — подчеркнули они.

Открытие фестиваля состоится 11 июля в 15:00.

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