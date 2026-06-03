Роман Захара Прилепина «Тума» вошёл в шорт-лист премии «Большая книга»

Писатель рассказывал, что работал над «Тумой» не одно десятилетие — начиная со школьного возраста он собирал информацию в библиотеках и архивах. В общей сложности на написание этого романа у него ушло 35 лет. Захар Прилепин отметил, что «Тума» — первый роман цикла. Он планирует написать три книги о Разине.