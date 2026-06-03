Роман Захара Прилепина «Тума» вошёл в шорт-лист премии «Большая книга»

Роман Захара Прилепина «Тума» (18+) вошёл в шорт-лист литературной премии «Большая книга». На днях в демонстрационном зале ГУМа прошёл традиционный литературный обед национальной премии «Большая книга». На нём объявили финалистов XXI сезона. Книга нижегородского писателя претендует на победу в номинации «Художественная проза».
В шорт-лист премии в этом году вошли 15 произведений. В номинации «Нон-фикшн» представлены издания «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории» (16+) Сергея Белякова, «Палаццо Мадамы» (16+) Льва Данилкина, «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти» (18+) Андрея Плахова, «Александр Тиняков: Человек и персонаж» (18+) Романа Сенчина и «По линии матери» (16+) Александра Снегирёва.
А в номинации «Художественная проза» жюри выбрало «Всклянь» (18+) Коли Андреева, «Царствие мне небесное» (18+) Веры Богдановой, «Черты лица» (18+) Елены Долгопят, «Юдоль» (18+) Михаила Елизарова, «Закрепщик» (18+) Алексея Колесникова, «Крууга» (16+) Анны Лужбиной, «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» (18+) Сергея Носова, «Тума» (18+) Захара Прилепина, «В начале было Слово — в конце будет Цифра» (18+) Маргариты Симоньян и «Попович» (16+) Сергея Шаргунова.
Церемония награждения победителей состоится до 20 декабря. На ней также будут вручены награды в номинациях «Выбор читателей», «Выбор поколения» и «За вклад в литературу». Имена претендентов в этих номинациях организаторы не раскрывают.
В центре сюжета романа Захара Прилепина рассказ о ранних годах жизни атамана Степана Разина.
Писатель рассказывал, что работал над «Тумой» не одно десятилетие — начиная со школьного возраста он собирал информацию в библиотеках и архивах. В общей сложности на написание этого романа у него ушло 35 лет. Захар Прилепин отметил, что «Тума» — первый роман цикла. Он планирует написать три книги о Разине.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рекомендовал прочитать новый роман Захара Прилепина «Тума».