На ремонт участка улицы Калязинской в Калининграде выделили 16 млн рублей

На ремонт участка улицы Калязинской в Калининграде выделили 16 миллионов рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит привести в порядок участок от пересечения с улицей Озерова до дома № 10 на Калязинской. Специалисты демонтируют старое покрытие на проезжей части и уложат новое, обустроят парковочное пространство и установят бортовые камни.
Подрядчика определят 15 июня. Работы нужно выполнить в течение 110 дней с даты заключения контракта.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше