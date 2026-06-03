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На ремонт участка улицы Калязинской в Калининграде выделили 16 млн рублей

Власти ищут подрядчика для проведения работ.

На ремонт участка улицы Калязинской в Калининграде выделили 16 миллионов рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит привести в порядок участок от пересечения с улицей Озерова до дома № 10 на Калязинской. Специалисты демонтируют старое покрытие на проезжей части и уложат новое, обустроят парковочное пространство и установят бортовые камни.

Подрядчика определят 15 июня. Работы нужно выполнить в течение 110 дней с даты заключения контракта.

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