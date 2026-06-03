Воронежский священник приговорен к 6,5 годам колонии за покушение на убийство жены

Как установлено судом, 13 февраля вечером Ковальчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей супругой в своей квартире в Семилуках под Воронежем. На почве личных неприязненных отношений он взял нож, подошел к лежащей на диване жене и нанес ей удар в область груди. Преступление не было доведено до конца по независящим от Ковальчука обстоятельствам: потерпевшая оттолкнула его от себя, а их малолетний сын отнял нож.