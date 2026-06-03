Регионы Черноземья не стали представлять стенды на ПМЭФ-2026

Ранее также стало известно, что состав делегации Тамбовской области в 2026 году по поручению губернатора Евгения Первышова был сокращен «в целях экономии бюджетных средств». При этом, несмотря на отсутствие своего стенда, регион впервые представит на площадке форума арт-объект — инсталляцию, построенную на образе традиционной русской куклы-неваляшки. Высота фигуры составляет 2,5 м, она собрана из множества сфер диаметром от 10 до 150 см. По данным облправительства, одним из пунктов программы на ПМЭФ станет подписание соглашения между региональными властями, Национальным центром «Россия», администрацией города Котовска и ООО «Котовские неваляшки». Документ даст старт созданию в Котовске туристического кластера «Неваляшкино».