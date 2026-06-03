Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Балтике спасатели подняли 11 тысяч боеприпасов с затонувшей немецкой баржи

Под Калининградом водолазы МЧС подняли более 10 тысяч снарядов времен ВОВ с затонувшей на глубине 17 метров немецкой баржи. Работы по извлечению опасного груза продолжаются.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Водолазы сводного отряда МЧС России подняли со дна Балтийского моря в Калининградской области почти 11 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Немецкая баржа затонула в 1945 году и сейчас лежит на глубине 17 метров. Судно раскололось надвое, но внутри его обломков и вокруг них всё еще остаются тысячи опасных снарядов.

«На сегодняшний день со дна поднято уже 10,7 тысячи боеприпасов. Работы продолжаются», — сообщили в МЧС.

Очистка дна идет уже седьмой год, а на время погружений зону разминирования полностью закрывают для гражданских судов.

Все снаряды увозят на берег и передают военным для уничтожения. В прошлом сезоне спасатели подняли с баржи более 21 тысячи боеприпасов.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше