На Балтике спасатели подняли 11 тысяч боеприпасов с затонувшей немецкой баржи

Водолазы сводного отряда МЧС России подняли со дна Балтийского моря в Калининградской области почти 11 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Немецкая баржа затонула в 1945 году и сейчас лежит на глубине 17 метров. Судно раскололось надвое, но внутри его обломков и вокруг них всё еще остаются тысячи опасных снарядов.
«На сегодняшний день со дна поднято уже 10,7 тысячи боеприпасов. Работы продолжаются», — сообщили в МЧС.
Очистка дна идет уже седьмой год, а на время погружений зону разминирования полностью закрывают для гражданских судов.
Все снаряды увозят на берег и передают военным для уничтожения. В прошлом сезоне спасатели подняли с баржи более 21 тысячи боеприпасов.