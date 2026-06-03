«Покойся с миром и прости». Как выглядят виртуальные кладбища животных

Скорбь по скончавшемуся домашнему питомцу может быть такой же сильной, как скорбь по близкому человеку. К такому выводу пришли ирландские учёные. И страдания эти нередко не утихают со временем. К тому же нередко они сопровождаются чувством вины перед домашним любимцем — люди упрекают себя в том, что не сделали всё возможное, чтобы спасти им жизнь.
Чтобы пообщаться с усопшими родными, многие годами ходят на их могилы. Кладбищ животных в России всего три. В Волгограде, к примеру, их нет вовсе: одно из них, самое крупное, снесли с лица земли тяжёлой техникой осенью 2025 года, сминая гусеницами могильные плиты, памятники, венки и игрушки, которые приносили скорбящие хозяева.
Как переживают кончину своих питомцев россияне, выяснял vlg.aif.ru.
«Биологические отходы».
С 1 марта 2025 года в России введён строжайший запрет на захоронение домашних питомцев. В соответствии с законом, скончавшиеся кошка или собака перестают быть любимцами своих хозяев, а становятся «биологическими отходами».
Определить им местом последнего упокоения клочок земли под ближайшей березкой — серьезное правонарушение, даже если речь идёт о хомячке или попугае. Штраф для рядовых обывателей составляет 4−5 тысяч рублей, для компаний и организаций — 500−700 тысяч.
Компаний, оказывающих услуги по кремации животных, в наши дни множество. В зависимости от финансовых возможностей владельца, ему могут предоставить урну с прахом питомца или захоронить его прах самостоятельно. Владельцу готовы прислать видеоотчёт о процедуре. Если же речь идёт об общей кремации, хозяин просто передаёт своего любимца в чужие руки и больше никогда его не увидит.
«Прости, Туш… где бы ты ни был!».
Официальные кладбища животных существуют в России только в трёх мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Чтобы жители других городов смогли хранить память о своих Мурках и Кингах, появились кладбища виртуальные.
Первое из них организовали американские дизайнеры Стив Хоффман и Наоми Кокубо. Причина, по которой в 1994 году в Сети появилось The Virtual Pet Cemeter — «Виртуальное кладбище домашних животных», стало чувство вины одного из создателей перед своим питомцем.
«Когда я был маленьким, мне подарили пустынную черепаху. Я очень её любил. Но однажды обнаружил, что Туш зарылся в нору и умер. Я был убит горем и пару дней боялся прикоснуться к нему, но потом положил в картонную коробку, вырыл яму на заднем дворе и похоронил. Только несколько лет спустя я, к своему ужасу, узнал, что пустынные черепахи впадают в зимнюю спячку. Прости, Туш… где бы ты ни был! Пожалуйста, прости!», — пишет уже давно ставший взрослым хозяин черепашки, которую он потерял в раннем детстве.
«Мысленно глажу твою шерстку…».
Позже у онлайн-кладбища появились и российские создатели. Одно из них работает на площадке соцсети «ВКонтакте».
«Здесь найдут упокоение и память ваши любимцы. Не важно, как давно они умерли — память вечна. Животные сохранили райскую непосредственность, или как говорил Ориген “в них остался след Бога”. И мы, общаясь с животными, соприкасаемся с раем, становимся добрее и немножко детьми», — делятся авторы «Мемориала».
Посты, которые оставляют на его стене люди, потерявшие своих любимцев, невозможно читать без слёз.
«Прошло три года, как ты ушёл по Мосту Радуги, мой котенька Славичек. Не было с тех пор ни одного дня, чтобы я тебя не вспоминала. Каждый день я мысленно держу тебя на руках и глажу твою шерстку…», — вспоминает своего рыжего питомца одна из тех, кто хранит его память на странице.
«Пока мы живы, они с нами!».
На сайте Zvelek нет пространных постов — здесь все скромно и лаконично, но можно зажечь свечу в память об утраченном друге. Судя по тому, что к некоторым питомцам хозяева заглядывали десятки раз, скорбь о них не утихает годами.
«Спасибо, что была с нами», «Мы тебя помним», «Я люблю тебя до слёз», «Сердце рвется на части без тебя мой малыш», — грустят об ушедших их владельцы.
«Моему и всем посвящён этот сайт», — пишет создатель виртуального кладбища «Наши любимые животные».
Алексей Никифоров поясняет: «Когда уходит любимое существо, внутри остается пустота».
Сайт для хозяев питомцев становится тонкой ниточкой памяти. Люди, оставляющие на нем фото и рассказы о ушедших в иной мир любимцев, понимают, что они не одни в своём горе, говорит автор, подчёркивая: он специально не стал делать страничку траурной.
«Пока мы живы, они с нами!» — уверен он.
«Вспоминать счастливые моменты».
Те, кто разместил фото своих скончавшихся любимцев на сайте «ЗооРай», в настоящее время, увы, не могут их видеть. Поддержка технологии Flash закончилась, большинство браузеров его не поддерживают. Вместо снимков остались только серые картинки с надписью «Плагин Adobe Flash Player больше не поддерживается».
Но остались трогательные воспоминания о тех, кто несколько лет был рядом и согревал своей любовью, преданностью и теплом.
В «ЗооРаю» у каждого питомца свой «домик», страничку можно украсить цветами и даже оставить питомцу еду.
«Мы хотим, чтобы, навещая своих питомцев, вы вспоминали радостные и счастливые моменты той жизни, когда вы были ещё вместе», — пишут создатели сайта.
У тех, кто не может смириться с потерей, есть возможность воспользоваться одним из этих онлайн-кладбищ или создать своё, к примеру, в одной из соцсетей. И, возможно, виртуальное общение с умершим любимцем утешит и позволит избавиться от чувства вины.