В красноярском пансионате 80-летний геймер создал компьютерный клуб

Отец Николая Александровича скончался от туберкулеза, когда мальчик был еще совсем юным. Мать осталась одна, а Коля после двух лет в обычной школе продолжил обучение в интернате с третьего по девятый класс — там, по его воспоминаниям, к нему относились хорошо и ни в чем не ущемляли.