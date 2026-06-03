Белоруска Арина Соболенко проиграла россиянке Диане Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос», уступив сет всухую

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сенсационно проиграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» россиянке Диане Шнайдер со счетом 6:3, 5:7, 0:6.
22-летняя Диана Шнайдер, 23-я ракетка мира, впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема», а теперь и в полуфинал. А вот Соболенко снова осталась без титула в Париже.
В первом сете Арина повела с двумя брейками 5:1, но Диана вернулась в игру, выиграв два гейма подряд — 3:5. И все-таки Соболенко на своей подаче поставила точку — 6:3.
Вторая партия развивалась по похожему сценарию. Соболенко вышла вперед с солидным преимуществом — 4:1. Однако Диана снова нашла силы прибавить. Она сделала брейк и закрепила удачный отрезок на своей подаче — 3:4. Затем на подаче Соболенко Шнайдер повела 0:40. Но все-таки огромными усилиями Арина отыграла четыре брейк-пойнта — 5:3.
При счете 5:4 Шнайдер не позволила Соболенко подать на матч и сравняла счет — 5:5. Это был перелом не только в партии, но и в матче.
Соболенко продолжала сыпать ошибками, нервничала, а Шнайдер выдавала потрясающие удары. Диана взяла свою подачу — 6:5, а затем закончила победный сет третьим брейком в партии — 7:5. Россиянка выиграла сет, уступая по ходу со счетом 1:4.
В начале третьей партии кризисный отрезок в игре Соболенко с огромным количеством невынужденных ошибок продолжился. Моментами казалось, что Арина была на грани истерики. Шнайдер же наоборот показывала свой лучший теннис. Диана разгромила Соболенко всухую — 6:0.
Для Соболенко грунтовый отрезок сезона закончился также неудачно, как и начался. А Шнайдер в полуфинале встретится со 114-й ракеткой из Польши Майей Хвалинской, которая обыграла 24-ю ракетку россиянку Анну Калинскую со счетом 7:6, 6:3. Сенсационная Хвалинска дошла до полуфинала из квалификации «Ролан Гаррос».
Ранее мы писали, что произошло после матча Соболенко на «Ролан Гаррос» против Осаки: «Я не могу играть против нее расслабленно».