Как выглядят виртуальные кладбища животных

«Когда я был маленьким, мне подарили пустынную черепаху. Я очень её любил. Но однажды обнаружил, что Туш зарылся в нору и умер. Я был убит горем и пару дней боялся прикоснуться к нему, но потом положил в картонную коробку, вырыл яму на заднем дворе и похоронил. Только несколько лет спустя я, к своему ужасу, узнал, что пустынные черепахи впадают в зимнюю спячку. Прости, Туш… где бы ты ни был! Пожалуйста, прости!», — пишет уже давно ставший взрослым хозяин черепашки, которую он потерял в раннем детстве.