Нижегородские больницы предлагают новые форматы диспансеризации

Медучреждения Нижегородской области предлагают новые форматы диспансеризации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Среди вариантов — медосмотры на свежем воздухе, в вечернее время и выходные, а также совместная диспансеризация для детей и родителей. Одну из таких акция провела больница № 2 в Дзержинске — медики принимали горожан в Центральном парке культуры и отдыха.
За несколько часов врачи осмотрели около 80 человек. У семи пациентов специалисты заподозрили новообразования кожи и отправили их на дополнительные обследования. Еще 20 жителям Дзержинска порекомендовали плановую госпитализацию.
В День защиты детей в нижегородской больнице № 39 взрослых приглашали проверить свое здоровье при посещении детской поликлиники. Врачи приняли 20 нижегородцев без предварительной записи.
Напомним, нижегородский онколог прооперировал пациента в прямом эфире.