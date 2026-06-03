Нижегородские больницы предлагают новые форматы диспансеризации

Среди вариантов — медосмотры на свежем воздухе, в вечернее время и выходные, а также совместная диспансеризация для детей и родителей. Одну из таких акция провела больница № 2 в Дзержинске — медики принимали горожан в Центральном парке культуры и отдыха.