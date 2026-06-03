В Ростове определён подрядчик для сноса аварийного дома на 2-й Баррикадной

Дом был построен в 1960 году, его общая площадь составляет 293,7 кв. метра. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан выполнить работы ручным методом в течение 40 дней с момента подписания договора. Такой способ разборки выбран из-за близости других строений: он позволяет минимизировать вибрационную нагрузку и обеспечить безопасность соседних зданий.