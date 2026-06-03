На заводе керамогранита в Самарской области освоили бережливые технологии

Теперь рабочая группа предприятия при поддержке экспертов регионального центра компетенций приступила к этапу диагностики на пилотном участке упаковки керамогранита. Диагностика включает в себя анализ производственных процессов, выявление потерь и подготовку плана улучшений эталонного участка. Параллельно на заводе уже начали планировать системные изменения на смежных участках.