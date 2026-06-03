На заводе керамогранита в Самарской области освоили бережливые технологии

Работники предприятия «Самарское объединение керамики» завершили обучение методикам бережливого производства при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Теперь рабочая группа предприятия при поддержке экспертов регионального центра компетенций приступила к этапу диагностики на пилотном участке упаковки керамогранита. Диагностика включает в себя анализ производственных процессов, выявление потерь и подготовку плана улучшений эталонного участка. Параллельно на заводе уже начали планировать системные изменения на смежных участках.
«Участие в проекте позволит повысить выработку, снизить издержки и увеличить прибыль без масштабных капитальных вложений. Это очень важно в настоящее время. Также благодаря проекту предприятие видит перспективы дальнейшего развития», — поделился генеральный директор предприятия «Самарское объединение керамики» Дмитрий Тулин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.