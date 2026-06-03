На здания в Петербурге вывели проекции картин художников-авангардистов

Световые проекции картин художников-авангардистов появились на зданиях в Санкт-Петербурге в честь дня рождения города. Повышение комфорта и качества среды проживания является одной из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре.
Идею художественного наполнения световых открыток к празднику предложил Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Это живописные и графические изображения города от представителей различных направлений авангардного искусства второй половины XX века. Полотна являются частью экспозиции «Город и художник. Территория свободы», которая открылась в Петропавловской крепости по случаю 323-летия со дня основания Санкт-Петербурга.
В общей сложности 14 картин из музейного собрания в виде световых проекций размещены в семи районах города: Пушкинском, Московском, Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, Василеостровском и Петродворцовом. Они включаются каждый вечер вместе с городским освещением до 4 июня.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.