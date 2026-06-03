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Wildberries планирует обзавестись собственным мессенджером

После тестирования внутри компании сервис планируют открыть для массовой аудитории.

Источник: Клопс.ru

Wildberries тестирует собственный мессенджер, который в будущем может стать доступен пользователям маркетплейса. Об этом, ссылаясь на пресс-службу группы РВБ, пишет РИА Новости в среду, 3 июня.

В компании считают, что общение давно стало частью покупок: пользователи советуются, обсуждают товары, делятся ссылками, выбирают подарки и связываются с продавцами. Пока сервисом пользуются только сотрудники компании. В Wildberries & Russ отмечают, что при разработке нового продукта учитывают опыт корпоративного мессенджера и уже работающих способов связи на площадке.

В Госдуме предложили разрешить школьникам, студентам и педагогам самим выбирать сервисы для учебного общения и отказываться от навязанных цифровых платформ. Принуждение к использованию конкретных мессенджеров депутаты назвали чем-то «за гранью добра и зла».

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