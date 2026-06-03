Wildberries планирует обзавестись собственным мессенджером

В компании считают, что общение давно стало частью покупок: пользователи советуются, обсуждают товары, делятся ссылками, выбирают подарки и связываются с продавцами. Пока сервисом пользуются только сотрудники компании. В Wildberries & Russ отмечают, что при разработке нового продукта учитывают опыт корпоративного мессенджера и уже работающих способов связи на площадке.