Банки примеряют роль личного тревел-агента

Новый сервис, который станет доступен и для клиентов Почта банка, анализирует транзакции, историю покупок и предпочтения клиента, чтобы в нужный момент предложить персонализированный вариант поездки. Система способна не только отвечать на запросы в чате, но и проактивно напоминать о приближении сезона отпусков, подбирая билеты по низкой цене или тур со специальным кешбэком от партнеров. По сути, клиент получает цифрового консьержа, который совмещает функции финансового советника и туроператора.