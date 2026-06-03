Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Элисте появится буддийский парк

Главная его идея — круговое расположение и сохранение первозданности степи.

Источник: Национальные проекты России

Буддийский парк планируют создать в Элисте при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства Калмыкии.

В администрации города прошли общественные слушания по проекту парка. Заместитель главы администрации Сергей Хасиков представил общественности концепцию парка, который расположится на территории более 30 га в восточной части Элисты и будет состоять из нескольких частей. Главная его идея — круговое расположение и сохранение первозданности степи.

Уже сейчас на территории будущего парка установлен первый значимый объект — статуя Зеленой Тары, богини в тибетском буддизме, которая олицетворяет мгновенное сострадание, защиту и просветленную активность. В ближайшие годы там развернется комплексное благоустройство.

Начальник управления культуры и туризма администрации города Элисты Данзан Эрдниев отметил, что в этом году будет подана заявка в Министерство культуры и туризма Республики Калмыкии на получение субсидии. На эти средства планируется начать благоустройство территории вокруг статуи Зеленой Тары.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.