В Элисте появится буддийский парк

Буддийский парк планируют создать в Элисте при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства Калмыкии.
В администрации города прошли общественные слушания по проекту парка. Заместитель главы администрации Сергей Хасиков представил общественности концепцию парка, который расположится на территории более 30 га в восточной части Элисты и будет состоять из нескольких частей. Главная его идея — круговое расположение и сохранение первозданности степи.
Уже сейчас на территории будущего парка установлен первый значимый объект — статуя Зеленой Тары, богини в тибетском буддизме, которая олицетворяет мгновенное сострадание, защиту и просветленную активность. В ближайшие годы там развернется комплексное благоустройство.
Начальник управления культуры и туризма администрации города Элисты Данзан Эрдниев отметил, что в этом году будет подана заявка в Министерство культуры и туризма Республики Калмыкии на получение субсидии. На эти средства планируется начать благоустройство территории вокруг статуи Зеленой Тары.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.