Русский фестиваль «Моя Родина — Россия» станет масштабным событием в серии летних праздников июня

Первый заместитель директора краевого государственного автономного учреждения «Дом дружбы народов Красноярского края “Родина” Рашит Рафиков подробно рассказал, какая программа ждет красноярцев на русском фестивале. “Мероприятие обещает быть грандиозным. Один только концерт, в котором примут участие свыше 20 коллективов, будет идти более 6 часов. Песни, танцы, различные игры, заигрыши, викторины, подворья с мастер-классами традиционного русского творчества (гончарное дело, лозоплетение, берестяные изделия) — все это будет вписано в канву праздника яркими красками и придаст празднику объемное содержание. Будут семейные локации, костюмированные игры для детей. Со своими традициями познакомит красноярцев и гостей города представители нашего сибирского казачества”.