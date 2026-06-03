Русский фестиваль «Моя Родина — Россия» станет масштабным событием в серии летних праздников июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему мероприятию.
Праздник пройдет на острове Татышев 6 июня, в день, когда вся страна отмечает день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка, учрежденного в 2010 году.
Открывая пресс-конференцию, начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края.краевой столицы Роман Баринов отметил государственное значение праздника: «На территории Красноярского края проживают представители 169 народов, а в Российской федерации 193 народов. По данным переписи в России более 80% населения самоидентифицируют себя как русские, а в нашем крае таких людей 93, 5%».
Директор Архиерейского образовательного центра Красноярской епархии РПЦ Андрей Бардаков подчеркнул значение русской культуры в межнациональном процессе взаимообогащения, сделав акцент на отличительной черте русского мира — миссионерстве.
Первый заместитель директора краевого государственного автономного учреждения «Дом дружбы народов Красноярского края “Родина” Рашит Рафиков подробно рассказал, какая программа ждет красноярцев на русском фестивале. “Мероприятие обещает быть грандиозным. Один только концерт, в котором примут участие свыше 20 коллективов, будет идти более 6 часов. Песни, танцы, различные игры, заигрыши, викторины, подворья с мастер-классами традиционного русского творчества (гончарное дело, лозоплетение, берестяные изделия) — все это будет вписано в канву праздника яркими красками и придаст празднику объемное содержание. Будут семейные локации, костюмированные игры для детей. Со своими традициями познакомит красноярцев и гостей города представители нашего сибирского казачества”.
Русский фестиваль «Моя Родина — Россия» начнется 6 июня (суббота) на острове Татышев в 12.00 часов, а завершится первый день праздника масштабным финальным номером с участием зрителей — танцевальным флешмобом, хороводом и общим исполнением песни.
7 июня на острове Татышев фестиваль продолжится спортивным молодежным мероприятием «Русские игры». Начало в 12.40.
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