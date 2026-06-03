Нижегородские школьники смогут ездить без сопровождения взрослых в поездах

11-летний житель Москвы стал первым пассажиром, который отправился поездом без сопровождения родителей. Новая услуга появилась в пассажирских поездах с 1 июня 2026 года, рассказали в РЖД.
С начала лета дети от 10 до 16 лет могут проехать на позде без сопровождения родителей, но под контролем начальника поезда и проводника вагона. Для таких пассажиров выделяются специальные места.
Юный пассажир Никита сел в поезд в Москве один, а в пути за ним присматривали начальник поезда и проводники. На вокзале Нижнего Новгорода мальчика встретили родственники, где он проведет каникулы. Поездка прошла в фирменном скоростном двухэтажном поезде № 703 «Буревестник».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с 8 июня в стоимость проезда на электричке в Нижегородской области будет включен дополнительный сбор.