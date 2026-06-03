Дальнеконстантиновский суд признал деятельность базы отдыха незаконной

Дальнеконстантиновский районный суд удовлетворил требования районного прокурора о признании деятельности базы отдыха незаконной и запрете ее деятельности. Об этом сообщается в макс-канале прокуратуры Нижегородской области.
В рамках прокурорской проверки экопарка «Янтарь» на соблюдение природоохранного законодательства выяснилось, что база отдыха «Янтарь» организовала несанкционированный пляж на землях сельскохозяйственного назначения.
«В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании деятельности по работе базы отдыха незаконной и запрете ее деятельности, а также возложении на собственника земельных участков обязанности прекращения нецелевого их использования», — говорится в сообщении.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.
Ранее мы писали, что Росельхознадзор нашел нарушения у ресторана «Зер Гут» в Нижнем Новгороде.