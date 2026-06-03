Дальнеконстантиновский суд признал деятельность базы отдыха незаконной

«В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании деятельности по работе базы отдыха незаконной и запрете ее деятельности, а также возложении на собственника земельных участков обязанности прекращения нецелевого их использования», — говорится в сообщении.