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С начала года в Воронежской области не допустили ни одного лесного пожара

Инспекторы провели почти 3,5 тысячи патрулирований.

Работники подразделений Воронежского лесопожарного центра за первые пять месяцев 2026 года не допустили ни одного лесного пожара на территории региона. Сохранение насаждений является одной из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

Для предотвращения возгораний лесные инспекторы провели почти 3,5 тыс. патрулирований, при этом особое внимание уделялось участкам с повышенной антропогенной нагрузкой. В круглосуточном режиме за хвойными насаждениями следят 50 камер видеонаблюдения, оперативно фиксируя малейшие задымления.

Также ведутся профилактические мероприятия: сотрудники лесопожарного центра прокладывают новые и обновляют старые минерализованные полосы, устанавливают шлагбаумы и размещают наглядную противопожарную агитацию на въездах в лес и вдоль дорог. Кроме того, бойцы центра совершили 30 выездов на тушение ландшафтных пожаров, не дав огню перекинуться в лесные массивы.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.