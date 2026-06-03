Волгоградская область получит миллиарды на общественный транспорт

Волгоградская область попала в число регионов, которым Правительство РФ выделит миллиарды на общественный транспорт. Как сообщил Михаил Мишустин, 10,8 млрд рублей получат от федерального центра Волгоградская, Курская, Нижегородская и Саратовская области в течение 3 лет. Деньги пойдут на обновление парка, закупку новых единиц транспорта, а также на строительство новых линий. По словам премьер-министра, новые автобусы, троллейбусы, электробусы украшают российские города.