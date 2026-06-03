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Волгоградская область получит миллиарды на общественный транспорт

Деньги на обновление парка будут поступать в течение трех лет.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область попала в число регионов, которым Правительство РФ выделит миллиарды на общественный транспорт. Как сообщил Михаил Мишустин, 10,8 млрд рублей получат от федерального центра Волгоградская, Курская, Нижегородская и Саратовская области в течение 3 лет. Деньги пойдут на обновление парка, закупку новых единиц транспорта, а также на строительство новых линий. По словам премьер-министра, новые автобусы, троллейбусы, электробусы украшают российские города.

— Наши граждане уже видят реальные изменения: расширяются маршрутные сети, сокращается время в пути, повышается комфорт для пассажиров. Улучшается и экологическая ситуация, — считает Мишустин.

В Волгограде в ближайшие годы кроме обновления подвижного состава и реконструкции существующих трамвайных линий обещают строительство и новых объектов. Например, трамвай в Советском районе продлят до «Акварели».