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В Камызякском районе Астраханской области провели агродиктант

Участники ответили на вопросы по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству и аквакультуре.

Источник: Национальные проекты России

Агродиктант прошел в Камызякском районе Астраханской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации муниципалитета.

Одной из площадок аграрного диктанта стал Камызякский сельскохозяйственный колледж. За 40 минут студенты ответили на 30 тестовых вопросов по растениеводству и защите растений, животноводству и племенному делу, рыбному хозяйству и аквакультуре. Часть тестовых заданий была посвящена инфраструктуре и сельским территориям, производству продуктов питания, экспорту продукции, цифровизации сельского хозяйства, агротуризму и органическому земледелию.

Результаты диктанта будут известны 10 июня. Все участники получат электронные сертификаты, а победители будут отмечены дипломами.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.