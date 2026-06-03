На дне Балтики обнаружили три затонувших объекта

«На данном этапе у нас есть гидроакустические изображения этих объектов, — сообщила Жалнина. — Нам известны их габариты, координаты и глубина, на которой они находятся. Однако каких-то предположений о том, что это за объекты, мы сделать не можем, так как нужны более подробные исследования. Другими словами, нам неизвестно, что это за объекты».