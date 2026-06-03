На дне Балтики обнаружили три затонувших объекта

На дне Балтийского моря в ходе экспедиции, организованной Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН, были обнаружены три затонувших объекта, примерная длина которых 15, 40 и 70 метров. О находке «Новому Калининграду» сообщила представитель фонда «Люди моря» Юлия Жалнина.
«На данном этапе у нас есть гидроакустические изображения этих объектов, — сообщила Жалнина. — Нам известны их габариты, координаты и глубина, на которой они находятся. Однако каких-то предположений о том, что это за объекты, мы сделать не можем, так как нужны более подробные исследования. Другими словами, нам неизвестно, что это за объекты».
Фото предоставлено фондом «Люди моря».
Жалнина отметила, что исследование проводилось с борта научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров» на довольно большой скорости, поэтому качественные изображения объектов сделать не удалось.
Работы по поиску подводно-археологических артефактов велись 15 суток в территориальных водах РФ в Юго-Восточной Балтике. Специалисты сумели выполнить съемку рельефа дна способом площадного обследования с применением современного многолучевого эхолота.