ФНС пытается обанкротить белгородский «Автодор»

В сентябре 2024 года МУП «Автодор» было преобразовано в АО «Автодор». В картотеке арбитражных дел отмечается, что в 2020 году Арбитражный суд Белгородской области, рассмотрев жалобы самого предприятия, администрации Губкинского округа и МКУ «Управление капитального строительства» (УКС), признал законным решение регионального УФАС о наличии между ними антиконкурентного сговора при ремонте городских дорог. Доводы ведомства впоследствии подтвердил и 19-й арбитражный апелляционный суд. В управлении ФАС сообщали, что администрация Губкина, «Автодор» и УКС смогли в обход обязательных торгов приступить к ремонту дорог в городе и получить финансирование из муниципального бюджета. Общая сумма ущерба от сговора составила 97,8 млн руб. Постановление апелляции в кассации не обжаловалось.