Губернатор оценил масштаб индустриального парка «Перспектива» под Воронежем

В своём выступлении член Совета директоров Банка России, начальник главного управления Банка России по ЦФО акцентировал внимание на ключевой цели Банка России — поддержании стабильно низкой инфляции на уровне около 4%. Для достижения этой цели используется ключевая ставка. Её повышение в предыдущие периоды позволило значительно замедлить рост цен, и в настоящее время инфляция демонстрирует тенденцию к снижению, возвращаясь к целевому уровню. Например, по итогам апреля инфляция в России составила 5,6%, а в Воронежской области — 4,6%. Банк России проводит постепенное и аккуратное снижение ключевой ставки, чтобы удерживать инфляцию под контролем и не допустить её резкого роста. При принятии решений Совет директоров Банка России анализирует как общероссийские экономические показатели, так и специфику отдельных регионов. Для более глубокого понимания ситуации на местах и учёта интересов бизнеса регулятор проводит подобные встречи с предпринимателями — такие, как диалог, состоявшийся на площадке «Перспективы».