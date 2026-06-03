Губернатор оценил масштаб индустриального парка «Перспектива» под Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 2 июня с рабочим визитом побывал в индустриальном парке «Перспектива», расположенном в Новоусманском районе. В рамках поездки для главы региона провели экскурсию по территории комплексного развития и продемонстрировали её производственные мощности. В осмотре также принимал участие член Совета директоров Банка России, начальник главного управления Банка России по ЦФО Рустэм Марданов.
Владелец индустриального парка Виктор Енин рассказал губернатору, что на его территории осуществляют деятельность 170 компаний, благодаря которым создано 1,5 тысячи рабочих мест. Здесь представлены агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический кластеры, а также сектор металлообработки. Ассортимент выпускаемой продукции широк: от кормов для животных до лакокрасочных изделий. Кроме того, ряд компаний активно занимается торговлей на ведущих маркетплейсах. Собственник индустриального парка также поделился с Александром Гусевым стратегическими планами развития. В перспективе количество резидентов на площадке должно вырасти до 300, что позволит создать свыше шести тысяч рабочих мест.
Александр Гусев по окончании экскурсии высоко оценил масштаб «Перспективы», развитую инфраструктуру, обеспеченность ресурсами, логистику и грамотное управление.
На территории индустриального парка ранее была организована встреча с представителями воронежского бизнес-сообщества, доложил Рустэм Марданов губернатору во время рабочей встречи, которая состоялась сразу после осмотра и была посвящена экономической обстановке в Воронежской области и шагам по снижению инфляции.
В своём выступлении член Совета директоров Банка России, начальник главного управления Банка России по ЦФО акцентировал внимание на ключевой цели Банка России — поддержании стабильно низкой инфляции на уровне около 4%. Для достижения этой цели используется ключевая ставка. Её повышение в предыдущие периоды позволило значительно замедлить рост цен, и в настоящее время инфляция демонстрирует тенденцию к снижению, возвращаясь к целевому уровню. Например, по итогам апреля инфляция в России составила 5,6%, а в Воронежской области — 4,6%. Банк России проводит постепенное и аккуратное снижение ключевой ставки, чтобы удерживать инфляцию под контролем и не допустить её резкого роста. При принятии решений Совет директоров Банка России анализирует как общероссийские экономические показатели, так и специфику отдельных регионов. Для более глубокого понимания ситуации на местах и учёта интересов бизнеса регулятор проводит подобные встречи с предпринимателями — такие, как диалог, состоявшийся на площадке «Перспективы».
Для получения актуальной картины состояния экономики Банком России ежемесячно осуществляется мониторинг предприятий. Этот инструмент позволяет выявлять зарождающиеся тренды и изменения в деловой среде значительно раньше, чем они будут зафиксированы в официальной государственной статистике. Оперативный опрос бизнеса даёт возможность регулятору проактивно и гибко реагировать на меняющуюся экономическую ситуацию. В исследовании задействовано более 15 тысяч компаний из различных российских регионов, в том числе 211 — из Воронежской области.
В ходе диалога Александр Гусев, обращаясь к Рустэму Марданову, подчеркнул, что региональные власти выстраивают комплексную и системную работу с инфляционными рисками. Он выразил признательность за высокую оценку усилий, прилагаемых Воронежской областью для стабилизации цен.