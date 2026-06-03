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Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести воронежских пляжах

Пробы воды по результатам проверки не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

Источник: АиФ Воронеж

В первой декаде мая специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области взяли пробы воды в местах массового отдыха. По результатам проверки они установили несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям на шести пляжах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Нарушения выявили в следующих местах массового отдыха:

пляж санатория имени Горького на Воронежском водохранилище;

пляж «Пески» в Железнодорожном районе Воронежа;

пляж в Железнодорожном районе, расположенный у северной границы Воронежского водохранилища, в 120 км на юго-запад от трассы М-4 «Дон» (в километре на юго-восток от автодорожного моста);

пруд «Центральный» в Першинском сельском поселении Нижнедевицкого района;

пруд у северо-западной окраины р.п. Хохольский;

пляж реки Потудань в селе Репьёвка, расположенный в километре от здания № 1 на площади Победы.

В первых двух случаях в пробах воды выявили превышение по показателю химического потребления кислорода, в остальных — наличие плавающих примесей.

В адрес глав муниципальных образований и хозяйствующих субъектов, отвечающих за содержание пляжей, сотрудники Роспотребнадзора направили письма о необходимости принятия мер по установке аншлагов с информацией о несоответствии качества воды водных объектов и рекомендациями населению не использовать водоёмы для купания.