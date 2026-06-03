Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести воронежских пляжах

В первой декаде мая специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области взяли пробы воды в местах массового отдыха. По результатам проверки они установили несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям на шести пляжах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.