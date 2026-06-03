Гостиничный комплекс построят на улице Мичурина в Володарске

Проект нового гостиничного комплекса в городе Володарске Нижегородской области получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается на официальном сайте ГИС ЕГРЗ.
Новый туристический объект планируют возвести на улице Мичурина. Застройщиком и инвестором проекта выступает индивидуальный предприниматель Федоров Виктор Борисович.
Проектную документацию для будущего комплекса разработали специалисты нижегородской компании ООО «Эврика». Итоговое экспертное одобрение документация получила 2 июня.
Ранее сообщалось, что проект капремонта нижегородского роддома не прошел госэкспертизу.