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Гостиничный комплекс построят на улице Мичурина в Володарске

Проект будущей гостиницы в Нижегородской области успешно прошел экспертизу и получил положительное заключение.

Проект нового гостиничного комплекса в городе Володарске Нижегородской области получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается на официальном сайте ГИС ЕГРЗ.

Новый туристический объект планируют возвести на улице Мичурина. Застройщиком и инвестором проекта выступает индивидуальный предприниматель Федоров Виктор Борисович.

Проектную документацию для будущего комплекса разработали специалисты нижегородской компании ООО «Эврика». Итоговое экспертное одобрение документация получила 2 июня.

Ранее сообщалось, что проект капремонта нижегородского роддома не прошел госэкспертизу.