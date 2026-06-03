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Проект капремонта детского сада в Трамвайном переулке прошёл экспертизу

Положительное заключение получено 2 июня.

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта детского сада № 46 в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы планируют провести по адресу: Трамвайный переулок, дом 13. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовило ООО «Центр строительства и проектирования» (Калининград). В качестве застройщика указано само учреждение. Положительное заключение получено 2 июня 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Ранее по указанному адресу находился детский сад № 26. В 2023 году его присоединили к детсаду № 46 (пер. Трамвайный, 52). Назначение использования здания при этом не изменилось.

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