Проект капремонта детского сада в Трамвайном переулке прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта детского сада № 46 в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Работы планируют провести по адресу: Трамвайный переулок, дом 13. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовило ООО «Центр строительства и проектирования» (Калининград). В качестве застройщика указано само учреждение. Положительное заключение получено 2 июня 2026 года. Форма экспертизы — государственная.
Ранее по указанному адресу находился детский сад № 26. В 2023 году его присоединили к детсаду № 46 (пер. Трамвайный, 52). Назначение использования здания при этом не изменилось.