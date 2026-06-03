Жителей села Шаами-Юрт в Чечне обучили самоконтролю артериального давления

Практикум по самоконтролю артериального давления прошел в селе Шаами-Юрт в Чечне. Занятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
Врач-кардиолог объяснил, что давление, измеренное на голодный желудок, после кофе или разговора, может быть завышено на 10−15 мм рт. ст. Это приводит к необоснованному увеличению доз лекарств и риску гипотонии — падения давления с головокружением и обмороками.
Участники практикума измерили давление друг у друга под контролем врача. Специалист показал, как правильно накладывать манжету: нижний край на 2 см выше локтевого сгиба, трубка напротив плечевой артерии, манжета затянута не туго и не слабо. Также врач порекомендовал вести дневник давления утром и вечером, по три измерения с интервалом в минуту, записывая среднее значение.
В завершение практикума каждому участнику подарили памятку с алгоритмом правильного измерения и таблицу целевых уровней. Для большинства пациентов с гипертонией целевое давление — ниже 130/80 мм рт. ст., для пожилых старше 80 лет — ниже 150/90 мм рт. ст.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.