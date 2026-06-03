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В Таганроге все лето будут проводить рейды против стихийной торговли

Продают непроверенные продукты: в Таганроге усилили контроль за стихийной торговлей.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением лета в Таганроге усилили контроль за торговлей на стихийных рынках. Причины — мусор и грязь, а также потенциальная опасность продуктов для покупателей, рассказал глава города Светлана Камбулова.

Глава города напомнила, что особенно опасно покупать с рук мясо, рыбу, молочные продукты и домашние консервы.

— При повышении температуры бактерии размножаются стремительно, это может привести к тяжелым инфекционным заболеваниям. В нашем городе уже зафиксированы случаи ботулизма. Одна из главных задач — пресечение несанкционированной торговли, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

По итогам уже прошедших проверок составили 49 протоколов по статье областного закона «Об административных правонарушениях», 28 протоколов по факту нарушения Правил благоустройства и еще восемь протоколов за незаконное предпринимательство.

— Поставила задачу на постоянной основе вести профилактическую работу и проводить рейды на протяжении всего летнего периода, — добавила Светлана Камбулова.

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